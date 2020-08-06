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فن

ويزو تتذكر الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.. وتطلب من متابعيها الدعاء لها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:23 ص
ويزو
ويزو
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مصطفى كرم
تذكرت الفنانة ويزو الفنانة الراحلة ميرنا المهندس التي توفيت 5 أغسطس عام 2015 بعد مرضها بسرطان القولون.

ونشرت ويزو صورة للفنانة الراحلة معلقة عليها "النهاردة ذكرى وفاة صديقتي الجميلة ميرنا المهندس ادعولها بالرحمة".

يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت" ، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول.


وشاركت  ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر". 
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