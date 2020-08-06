الولايات المتحدة تسجل 52 ألفا و810 حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4 ملايين و823 ألفا و890 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 52 ألفا و810 حالات إصابة جديدة.



وذكرت الجامعة، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 158 ألفا و250 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1388 حالة وفاة جديدة.