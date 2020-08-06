AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 52 ألفا و810 حالات إصابة بفيروس كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4 ملايين و823 ألفا و890 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 52 ألفا و810 حالات إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 158 ألفا و250 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1388 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جونز هوبكنز الأمريكية: 34516 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 193243 حالة

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 228 ألفًا و474 حالة

المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 362 ألفا

الأرجنتين: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 142 ألفا

المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 402 ألف و697 حالة

ترشيحاتنا

أرقى وأنبل من عرفت.. مصطفى جاد يدعم حسين الجسمي بعد تعرضه للسخرية

فتح باب تظلمات الثانوية العامة اليوم.. والمادة بـ 100 جنيه

كارثة جديدة في لبنان.. تحذير من انفجار مماثل لمرفأ بيروت

مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل

عصام الحضري: أخطأت بالرحيل عن الأهلي.. وجوزيه «كان بيضغطني»

حدث ليلا.. حقيقة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ بيروت.. الجيش السوري يتصدى لهجوم لداعش شرقي حماة.. وفتح باب تظلمات الثانوية العامة اليوم والمادة بـ 100 جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريق دهب يخطف السياحة الداخلية وينعش الحياة.. شاهد

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها