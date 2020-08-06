تعيين الدكتور ولاء محمد شتا رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1481 لسنة 2020 بتولي الدكتور ولاء محمد شتا منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمدة أربعة سنوات.





جدير بالذكر أن الدكتور ولاء محمد شتا كان يشغل منصب نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والعميد الأسبق لمعهد بحوث المعلوماتية بالمدينة، كما عمل مستشارا لقطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي شارك من خلالها في العديد من المشاريع القومية.

وتعد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا أحد أهم وأكبر روافد تمويل البحث العلمي في مصر للمشروعات البحثية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية.







