ماجى بو غصن عن تفسرات الحكومة اللبنانية للانفجار: كذابين





وقالت بو غصن من خلال تغريدتها: "انا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لانكن كذابين ومخادعين....برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين. برقبتكن وطن".









وأجرت الفنانة ماجي بو غصن منذ فترة عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من المخ واستمرت العملية لمدة 5 ساعات، وقد جرى اكتشاف هذا الورم عام 2018 الماضي وظلت تحت المتابعة.

وكانت ماجى بوغصن خاضت السباق الدرامي الرمضاني ٢٠١٩ بمسلسل "بروفة" مع النجم المصري أحمد فهمي.





انا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لانكن كذابين ومخادعين....برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين. برقبتكن وطن

بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع. الله لا يسامحكن — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) August 5, 2020