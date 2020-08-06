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فن

ماجى بو غصن عن تفسرات الحكومة اللبنانية للانفجار: كذابين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
علقت الفنانة ماجى بو غصن عن تفسرات الحكومة اللبنانية للانفجار الذى ضرب بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر. 

وقالت بو غصن من خلال تغريدتها: "انا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لانكن كذابين  ومخادعين....برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين. برقبتكن وطن".

وأضافت بو غصن: "بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع. الله لا يسامحكن".

وأجرت الفنانة ماجي بو غصن منذ فترة عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من المخ واستمرت العملية لمدة 5 ساعات، وقد جرى اكتشاف هذا الورم عام 2018 الماضي وظلت تحت المتابعة. 

وكانت ماجى بوغصن خاضت السباق الدرامي الرمضاني ٢٠١٩ بمسلسل "بروفة" مع النجم المصري أحمد فهمي.

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