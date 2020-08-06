ماجى بو غصن عن تفسرات الحكومة اللبنانية للانفجار: كذابين

علقت الفنانة ماجى بو غصن عن تفسرات الحكومة اللبنانية للانفجار الذى ضرب بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقالت بو غصن من خلال تغريدتها: "انا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لانكن كذابين ومخادعين....برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين. برقبتكن وطن".
وأضافت بو غصن: "بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع. الله لا يسامحكن".
انا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لانكن كذابين ومخادعين....برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين. برقبتكن وطن— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) August 5, 2020
بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع. الله لا يسامحكن