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أخبار العالم

الخسائر بالمليارات.. وزير الاقتصاد اللبناني: ليست لدينا قدرة مالية لمواجهة تداعيات انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:26 ص
وزير الاقتصاد اللبناني:
وزير الاقتصاد اللبناني: ليس لدينا قدرة مالية لمواجهة تداعيا
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دعاء أبوهشيمة
أكد وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، اليوم الخميس، أن لبنان ليس لديه قدرة مالية لمواجهة تداعيات انفجار بيروت الهائل.

وفي تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال نعمة إن الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت تقدر بمليارات الدولارات، مضيفا: "نحتاج وقتا لتقييم أضرار الانفجار".

ولفت الوزير اللبناني إلى أن صوامع القمح تضررت بالكامل بمرفأ بيروت.

وأوضح نعمة أن الحل الوحيد يكمن في التعاون مع الصندوق الدولي.

وطالب وزير الاقتصاد اللبناني بمساعدات دولية، لافتا إلى أن عدة دول تعهدت بمساعدة لبنان.

وفي وقت سابق، حذرت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أن لبنان قد يواجه أزمة غذائية مرتقبة على خلفية الانفجار بعد تدمير صوامع القمح التي كانت بالقرب من موقع الانفجار.

وقالت عبد الصمد في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، مساء أمس الأربعاء: "مخزون البلاد من الحبوب لا يكفي سوى لمدة شهر واحد، حيث كان مرفأ بيروت مصدرًا أساسيًا للمواد الغذائية التي تحتاجها البلاد"، لافتة إلى أن مينائي طرابلس وصيدا سيتم استخدامها لتأمين المواد الغذائية من خلال الاستيراد من الخارج بالإضافة إلى المساعدات التي ستستقبلها البلاد.
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