لتجنب الحوادث .. طرق القيادة الآمنة في الطقس السيء





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز النصائح للقيادة في ظروف آمنة خالية من الحوادث خلال الطقس السيء.





- في حالة وجود الضباب أو شبورة على الطريق، قُد السيارة بسرعة هادئة وقم بفتح النوافذ الجانبية لتجنب تراكم بخار الماء، لمحاولة كشف الطريق.





- عند القيادة ليلًا، احرص على أن تكون المصابيح الأمامية مفتوحة لأنها ستكون خير دليل على مشاهدة العواقب التي تراها في الطريق سواء جليدا أو أمطارا أو غيرهما.





- إذا لاحظت وجود مياه عميقة أمامك، ابتعد عنها قدر المستطاع لأن القيادة في بركة كبيرة خطر للغاية، قد تتسبب في تلف إلكترونيات السيارة أو علوقها في المياه أو يمكن حتى أن تجرفك بعيدا إذا كانت المياه تتحرك.





- احرص على تشغيل المساحات باستمرار لأن قطرات الماء تحجب الرؤية بشكل كبير.





- في ظل ظروف الطقس السيء تجنب السير عكس الاتجاه.





- احرص على تهدئة السيارة واستعمال العلامات التحذيرية.





- في حالة وجود عاصفة رملية، احرص على أن تركن سيارتك حتى تهدأ العاصفة.



