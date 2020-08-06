AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الملعقة السحرية من خل التفاح تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية في لمح البصر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:31 ص
جيوب انفية
جيوب انفية
Advertisements
لمياء الياسين
يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما يصاب تجاويف الأنف بالعدوى والتورم والتهاب، تحدث العدوى في الغالب بسبب الفيروسات، ويمكن أن تتطور العدوى في بعض الحالات بسبب البكتيريا أو الفطريات.

يمكن أن تساهم حالات أخرى مثل الحساسية وانسداد الأنف والتهابات الأسنان في ظهور أعراض وألم الجيوب الأنفية. وفقًا للتقارير، تعد عدوى الجيوب الأنفية واحدة من أكثر الحالات شيوعًا التي تصيب الناس.

إليك أسرع العلاجات السريعة لأتهاب الجيوب الأنفية :

خل التفاح
خل التفاح  له خصائص قوية مضادة للفطريات والبكتيريا . مفيد جدا في علاج التهاب الجيوب الأنفية حيث إنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات مثل A و E و B1 و B2 التي تساعد في علاج هذه العدوى.

ستحتاج إلى ..

نصف كوب من خل التفاح
نصف عصير ليمون
نصف ملعقة من مسحوق الزنجبيل
نصف ملعقة من مسحوق حريف
3 ملاعق عسل خام.

طريقة تطبيق الوصفة ..

اخلطي عصير الليمون وخل التفاح في قدر. اترك الخليط ينضج على نار خفيفة لمدة 2-3 دقائق. أضف المكونات الأخرى واسكب الخليط في وعاء زجاجي. تناول 1-2 ملاعق من هذا العلاج يوميًا ، وذلك لإزالة المخاط من الممرات الأنفية ولتعزيز التنفس بسهولة.

ملحوظة: من المهم اختيار خل التفاح الخام وغير المبستر والعضوي لعلاج عدوى الجيوب الأنفية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فعالة ومضمونة .. 6 حيل سريعة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

الملعقة السحرية لعلاج التهاب الحلق والجيوب الأنفية

لأصحاب الجيوب الأنفية.. حالات تحتاج اللجوء إلى الجراحة.. وطرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

بدون تعب.. 3 طرق طبيعية لـ علاج الجيوب الأنفية

بـ نوع من الزيوت.. تخلصي من أعراض الجيوب الأنفية المزعجة

ترشيحاتنا

أرقى وأنبل من عرفت.. مصطفى جاد يدعم حسين الجسمي بعد تعرضه للسخرية

كيف بدأت البنوك وظهور النقود؟.. هذه قصة أول بنك في التاريخ

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة .. اليوم

مصر ترسل مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.. فيديو

عرض الخميس.. اشترِ آيفون 7 بـ 2800 جنيه فقط

بريق دهب يخطف السياحة الداخلية وينعش الحياة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب فى العالم.. عادات وتقاليد لن تجدها إلا فى أفريقيا.. صور

طريقة تحضير الشوفان في أسرع وقت

100 مليون جرعة نهاية 2020 .. تفاصيل عقار جديد لـ علاج مصابي كورونا