الملعقة السحرية من خل التفاح تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية في لمح البصر

يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما يصاب تجاويف الأنف بالعدوى والتورم والتهاب، تحدث العدوى في الغالب بسبب الفيروسات، ويمكن أن تتطور العدوى في بعض الحالات بسبب البكتيريا أو الفطريات.





يمكن أن تساهم حالات أخرى مثل الحساسية و انسداد الأنف والتهابات الأسنان في ظهور أعراض وألم الجيوب الأنفية. وفقًا للتقارير، تعد عدوى الجيوب الأنفية واحدة من أكثر الحالات شيوعًا التي تصيب الناس.









خل التفاح



خل التفاح له خصائص قوية مضادة للفطريات والبكتيريا . مفيد جدا في علاج التهاب الجيوب الأنفية حيث إنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات مثل A و E و B1 و B2 التي تساعد في علاج هذه العدوى.





ستحتاج إلى ..





نصف كوب من خل التفاح



نصف عصير ليمون



نصف ملعقة من مسحوق الزنجبيل



نصف ملعقة من مسحوق حريف



3 ملاعق عسل خام.







طريقة تطبيق الوصفة ..





اخلطي عصير الليمون وخل التفاح في قدر. اترك الخليط ينضج على نار خفيفة لمدة 2-3 دقائق. أضف المكونات الأخرى واسكب الخليط في وعاء زجاجي. تناول 1-2 ملاعق من هذا العلاج يوميًا ، وذلك لإزالة المخاط من الممرات الأنفية ولتعزيز التنفس بسهولة.







ملحوظة: من المهم اختيار خل التفاح الخام وغير المبستر والعضوي لعلاج عدوى الجيوب الأنفية .





