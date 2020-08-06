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تعليم

أزهر شمال سيناء.. لا شكاوى من امتحان مادة التفسير للقسم العلمي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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احمد صالح
اختتمت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2020م بمحافظة شمال سيناء للقسم العلمي، الخميس، بأداء الامتحان في مادة التفسير.

وأعرب الطلاب عن فرحتهم لسهولة أسئلة امتحانات مادة التفسير، والتي كانت ميسرة ولم تخرج عن المنهج المقرر، حيث جاءت الأسئلة في متناول الطالب المتوسط.

وقدم الطلاب الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الأزهر الشريف وقياداته وأيضًا قيادات المحافظة، من أجل توفير كافة الإمكانيات لراحتهم وانهم فخورين بانتمائهم إلى الأزهر الشريف. 

من جانبه تابع فضيلة الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، اليوم الأخير للامتحانات في مادة التفسير، وذلك بالمرور علي لجنة مجمع فتيات المساعيد الثانوى ، واطمئن على حسن سير اللجنة ومستوى الامتحان.

وذكر أن جميع اللجان انهت اعمال امتحانات القسم العلمى دون شكوى حيث لم تتلقي غرفة العمليات اي شكوي من وسيلة المادة.

وقال ابراهيم الفحام، مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام ، أن طلاب القسم العلمي عددهم 155طالبا وطالبة وتم توزعيهم على 8 لجان في كل من : العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء.

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أزهر شمال سيناء.. لا شكاوى من امتحان مادة التفسير للقسم العلمي
أزهر شمال سيناء.. لا شكاوى من امتحان مادة التفسير للقسم العلمي
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