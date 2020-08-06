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فن

شاهد.. أول تعليق من نادين نجيم بعد نجاتها من انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:34 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
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شروق حمدى
علّقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن نجاتها من انفجار بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر. 
وقالت "نجيم" من خلال تغريدتها: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد".

وأضافت نجيم: "وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل ".

واختتمت تغريدتها: " اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين ".

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ويذكر ان انفجار بيروت مساء الثلاثاء، تسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.
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