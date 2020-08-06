إلى 8 أغسطس.. مد أجل الحكم على طالب ثانوي متهم بقتل خال صديقه في التجمع

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد اجل الحكم علي طالب ثانوي قتل خال صديقه لجلسة 8 اغسطس للحكم.





كانت المحكمة في جلسة سابقة احالة المتهم الي فضيلة مفتي الجمهورية لاخذ رايه الشرعي في البت في اعدامه من عدمه .









كشف قرار الاحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة حال كون المتهم الاول صابر .ش طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره بالاشتراك مع المتهم الثاني عماد محمود .ع وشهرته عمار قتلا المجني عليه صابر .س عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك واعدا لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية " وما ان حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجلة الثاني بتلك الاداة علي خلفية الرأس مما افقده توازنه وسقط ارضا ثم قام الاول بشل حركته وقام الثاني بكتم انفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك ازهاق روحه وامعانا في تاكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكينه احضرها له الاول من داخل المسكن



