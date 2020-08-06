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حوادث

إلى 8 أغسطس.. مد أجل الحكم على طالب ثانوي متهم بقتل خال صديقه في التجمع

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:36 ص
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد اجل الحكم علي  طالب ثانوي قتل خال صديقه لجلسة 8 اغسطس للحكم.

كانت المحكمة في جلسة سابقة احالة المتهم الي  فضيلة مفتي الجمهورية لاخذ رايه الشرعي في البت في  اعدامه  من عدمه .


كشف قرار الاحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة  حال كون المتهم الاول صابر  .ش   طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره بالاشتراك مع المتهم الثاني عماد محمود .ع  وشهرته عمار   قتلا المجني عليه صابر .س   عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية  وعقدا العزم علي ذلك واعدا لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية " وما ان حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجلة الثاني بتلك الاداة علي خلفية الرأس مما افقده توازنه وسقط ارضا ثم قام الاول بشل حركته وقام الثاني بكتم انفاسه ثم طوقا عنقه  بحبل وجذبا  طرفيه قاصدين من ذلك ازهاق روحه وامعانا في تاكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكينه احضرها له الاول من داخل المسكن 

واضاف قرار الاحالة سرقا الملبغ النقدي " مائتي جنيه " والهاتف المحمول من داخل المسكن ثم شرعا في سرقة المستند " ايصال امانة  " المملوك للمجني عليه .
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