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تعليم

التعليم تحدد موعد اختبارات القبول بمدرسة الضبعة للطلاب المتخلفين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:43 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب الذين استوفوا أوراقهم للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، للتالي:

- الطلاب المستوفاة أوراقهم ولم يتمكنوا من حضور الامتحان الأول يومي 26 و27 يوليو 2020.

- الطلاب الذين واجهتهم مشكلة فنية أثناء تأدية الامتحان الأول يومي 26 و27 يوليو 2020.

وتؤكد الوزارة على الطلاب بمتابعة الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة مكان وفترة الاختبار الإلكتروني والذي يعتبر اختبار مسابقة للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.
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