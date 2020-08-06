رئيس بلدية بيروت يوجه رسالة للدول العربية والأوربية

أكد جمال عياتي، رئيس بلدية بيروت، أن انفجار بيروت والذي يعد زلزالا كبيرا أدى لأضرار جسيمة في العاصمة حيث خسرت العاصمة اللبنانية أبنية تراثية وبعضها تضرر من جراء الانفجار الكارثي.





وأوضح "عياتي" في تصريحات لسكاي نيوز أن التقدير الأولي لخسائر تفجيرات مرفأ بيروت يتجاوز 4 مليارات دولار، مؤكدًا أنه لن تستطيع لبنان العودة للوضع الطبيعي من دون مساعدة عربية ودولية.





وشدد رئيس بلدية بيروت علي أن لبنان بحاجة لمساعدات متنوعة كالمواد الطبية والغذائية ومعدات الإطفاء ، لافتا الي انه تم تأمين مساكن مؤقتة لبعض المشردين من جراء التفجير





وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن مقتل موظف بالسفارة الألمانية بتفجيرات مرفأ بيروت الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.