رئيس مخابرات إسرائيل الأسبق: كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات لحزب الله





وقال يادلين، إن كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع يحتوي على كميات ضخمة من مواد إنتاج المتفجرات المملوكة لـ (حزب الله).





وأضاف أنه "مع مرور الوقت سيفهمون في لبنان أن حزب الله مسئول عن الكارثة"، وفق زعمه.





قال الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء احتياط عاموس يادلين، صباح اليوم الخميس، لإذاعـة 103Fm العبرية، إن كارثة بيروت التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات مملوك لـ "حزب الله".ووقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، ووفقًا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم - تضررت نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 137 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف، ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين.