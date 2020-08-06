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أخبار البلد

تفاصيل استقبال جثماني المصريين ضحيتي جريمة القتل بالسعودية بمطار القاهرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:11 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
يستقبل وفد من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جثماني المصريين الاثنين اللذين قتلا على يد مواطن بالسعودية إثر إطلاقه النار عليهما عقب مشاجرة فيما بينهم، وذلك لإنهاء إجراءات شحن الجثمانين وعودتهما إلى مصر بناءً على توجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة.


وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لوزارة التضامن، على سرعة استجابتها لطلب وزارة الهجرة بتوفير سيارتين لشحن الجثمانين، مضيفة أنه تم التواصل أيضًا مع القنصلية العامة المصرية في الرياض التي أكدت أنه تم التنسيق مع السلطات السعودية لاستصدار تأشيرة الخروج النهائي المطلوبة لشحن جثماني المواطنين المصريين، وهما من محافظة قنا أحدهما يدعى "عز الدين محمد عبد الشافي أحمد"، والآخر "عادل عبد الإمام حسين محمود"، واللذان سيتم نقلهما اليوم الخميس إلى القاهرة.


وأكدت الوزيرة أن هناك متابعة مع الجانب السعودي لسير الإجراءات القانونية، خاصة بعد أن اعترف الجاني بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية.


وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم إخوة أشقاء تجمعهم روابط  تاريخية، مضيفة: "إننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".


وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرتي الفقيدين، داعية الله أن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
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