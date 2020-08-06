بقيمة رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكل المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.038 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12709 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4132 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2436 نقطة.