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رياضة

رامي حاتم لاعب العين الإماراتي: لعبت بجوار روبرتو كارلوس.. الحضري ساندني في بدايتي ومحمد صلاح يمنحني الأمل.. وأرحب بالانضمام إلى الدوري المصري بشرط.. حوار

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:42 م
رامي حاتم مع كاربوس
رامي حاتم مع كاربوس بويول
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يلعب رامي حاتم (مصري يبلغ من العمر 18 عاما)  في صفوف ناشئي العين الإماراتي، ويحلم بالاحتراف في أوروبا، وتمثيل منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2022.

رامي حاتم تحدث لـ "صدى البلد" عن بدايته مع كرة القدم، وطموحاته خلال الفترة المقبلة، وموقفه بشأن اللعب في الدوري المصري.

  • كيف بدأت حكايتك مع كرة القدم؟
بدأت في نادي العين وأنا في سن الـ 6 سنوات، لكن لم أشارك في مسابقة الدوري إلا بعد الوصول إلى سن الـ 14 بسبب قوانين الاتحاد الإماراتي، وفي نفس العام لعبت بطولة دو لا ليجا علي مستوى الإمارات وشارك فيها أكثر من 3000 لاعب، وتم اختياري من ضمن أفضل 10 لاعبين تحت 16 علي مستوى الإمارات للسفر إلى إسبانيا ومواجهة ملجا وغرناطة وقادش وألميريا وسيفيلا وريال بيتيس لمدة ثلاث سنوات.

كنا نسافر كل عام هذه البطولة، وصلني عرضين لقضاء معايشة مع قادش وملجا، لكن لم يحدث نصيب بسبب الفيزا.

عقب ذلك لعبت مع بن ياس 6 أشهر، ثم عدت إلى العين ولعبت له موسمين 19/20 18/19، وتم استدعائي للمشاركة في معسكر منتخب الإمارات تحت 18.

انتهى عقدي مع العين خلال الأيام الماضية، أنا لاعب حر حاليا، وأمتلك بعض العروض، لكن لم أحسم قراري حتى الآن.

  • هل تملك أي جنسية غير المصرية؟ 
لا أنا مصري خالص.

  • حدثنا عن إنجازاتك مع فريق العين؟
حصلنا على المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي، وكنا متصدرين هذا الموسم بفارق 6 نقاط عن المركز الثاني، ولولا الكورونا لتوجنا بالدوري.

  • ما هو مركزك في الملعب؟
ألعب في مركز الجناح والمهاجم الصريح أيضا.

  • ما هو سبب تراجع مستوى العين في الفترة الماضية؟
الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية،  بسبب عملية تغيير الإدارة والمدربين، لكن العين قادر على العودة للتتويج بالألقاب مجددا.

  • هل سبق وانضممت إلى منتخب مصر؟
لا لكن هذا شرف أتمناه خلال الفترة المقبلة، أحلم أيضا بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة  كأس العالم 2022.

  • من هو مثلك الأعلى في كرة القدم؟
أتعلم من رونالدينيو، واستمتع بنيمار، لكن مثلي الأعلي هو كريستيانو لأنه حافظ على مستواه ولياقته البدنية، رغم تقدمه في العمر، ومحمد صلاح بالتأكيد؛ محمد صلاح لأنه يمنحني الأمل لتحقيق أحلامي، وأنه ليس هناك شيء اسمه مستحيل في كرة القدم.

  • ما هو الفريق الذي تحلم باللعب له يوما ما؟
طموحي اللعب في أوروبا، لكن الانضمام إلى ريال مدريد هو حلم بالنسبة لي.

  • هل تتابع الدوري المصري؟
لأكون صريحا ليس بشكل دائم، أتابع كرة فترة بعض الأخبار المتعلقة بالدوري المصري.

  • من هو أفضل لاعب في مصر من وجهة نظرك؟
عبدالله السعيد لاعب بيراميدز.

  • هل تشجع الأهلي أم الزمالك؟
لست متعصبا، لكنني أحب الأهلي.

  • ما الفريق الذي ترشحه للتتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟
الأهلي.

  • هل توافق على اللعب بالدوري المصري إذا تلقيت عروضا؟
ليس لدي مانع، حال وصول عرض جيد لضمي.

  • ما تقييمك لمستوى الدوري المصري؟
دوري قوي ويوجد به لاعبون أقوياء، لكن الملاعب والمنشآت الرياضية تحتاج عمليات تطوير.

  • ما الفارق بين الدوري المصري والإماراتي؟
هناك اهتمام أكثر بالناشئين في الإمارات عن مصر، أيضا الإمارات تهتم جدا بتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية.

  • ما رأيك في صفقة انتقال حسين الشحات من العين إلى الأهلي؟
صفقة ممتازة، لا أعرف حسين الشحات شخصيا، لكنه لاعب جيد.

  • حدثنا عن كواليس صورتك مع كارلوس بويول قائد برشلونة السابق في الملعب؟
كانت خلال بطولة دو لا ليجا، ولعبت مع فريق روبرتو كارلوس ضد فريق بويول.

  • من أكثر شخص ساندك منذ بدايتك مع كرة القدم؟
والدي طبعا، أيضا كابتن عصام الحضري ساعدني في بدايتي علمني الكورة، وكابتن شرقاوي أيضا اعتبره مثل والدي، وأعمل بنصائحه دائما.

  • هل واجهتك مواقف صعبة خلال مسيرتك؟
من المفترض أن أسافر إلى إسبانيا لقضاء فترة معايشة هناك، لكن الأمر تعطل بسبب الفيزا.
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