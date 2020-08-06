ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، قد يكون جاهزا في 3 نوفمبر المقبل يوم الانتخابات الرئاسية .





وفي مقابلة صحفية، كرر ترامب أنه قام "بعمل لا يصدق" في التعامل مع الوباء، لا سيما مع حظره للسفر مع الصين وأوروبا، وكذلك إجراء الاختبارات.





وكان مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوتشي، توقع في وقت سابق ظهور لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.





وأكد فوتشي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين اختبارات فيروس كورونا لتحقيق نتائج في غضون يومين، وذلك عقب ساعات من تفاخر الرئيس دونالد ترامب بأن الاختبارات الأمريكية هي "الأفضل على الإطلاق".





وأوضح فوتشي في مقابلة مع وكالة "بلومبرج": "نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل.. لا أعذار.. يجب القيام به".



