AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:18 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، قد يكون جاهزا في 3 نوفمبر المقبل يوم الانتخابات الرئاسية.

وفي مقابلة صحفية، كرر ترامب أنه قام "بعمل لا يصدق" في التعامل مع الوباء، لا سيما مع حظره للسفر مع الصين وأوروبا، وكذلك إجراء الاختبارات.

وكان مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوتشي، توقع في وقت سابق ظهور لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأكد فوتشي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين اختبارات فيروس كورونا لتحقيق نتائج في غضون يومين، وذلك عقب ساعات من تفاخر الرئيس دونالد ترامب بأن الاختبارات الأمريكية هي "الأفضل على الإطلاق".

وأوضح فوتشي في مقابلة مع وكالة "بلومبرج": "نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل.. لا أعذار.. يجب القيام به".

فيما أعلنت شركة نوفافاكس الأمريكية عن نتائج واعدة فيما يتعلق بلقاحها ضد فيروس كورونا بعد تجربة إكلينيكية في مرحلة مبكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا.. وفوتشي: الأمر مسألة وقت ليس أكثر

مستشار ترامب: زيادة إصابات كورونا في أمريكا مقلقة بسبب تجاهل المواطنين للتعليمات

ترامب: نستطيع إنتاج لقاح لـ كورونا قبل نهاية العام بوقت طويل

100 مليون ضحية في 1918 .. فوتشي: كورونا سيصل لمستويات مرعبة أعلى من الإنفلونزا الإسبانية

بعد محاولة ترامب تشويه سمعته.. فوتشي: أنا واقعي بشأن أعداد كورونا

موعد ظهور لقاح كورونا.. معهد الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يكشف

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

10 عادات يومية تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع

بعد غياب 8 أعوام.. بلال علام معلقًا على الدوري المصري الليلة

إحالة دعوى مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف للخبراء

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

AdvertisementS

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٦-٨-٢٠٢٠

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل كورونا.. أفضل الطرق لـ تقوية المناعة

اورلاندو بلوم يفسد لايف كاتي بيري مع جمهورها بهذه الطريقة ..صور

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة