بعد زيارته لبيروت ماكرون.. لبنان ليس وحيدا

علق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على زيارة لدولة لبنان لمساعدتهم بعد حادث بيروت الأليم الذي خلف دمارا شاسعا في العاصمة بيروت.





وغرد ماكرون بالعربية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " لبنان ليس وحيدا".









وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإظهار تضامن بلاده مع لبنان إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف دمارًا هائلًا وعدد ضخم من القتلى والجرحى.





وزار ماكرون موقع الحادث في مرفأ بيروت برفقة عدد من المسئولين الفرنسيين واللبنانيين، حيث تفقد آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الهائل.











