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محافظات

شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:19 م
شهود عيان: منزل المحلة
شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور
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الغربية احمد علي
أفاد شهود عيان من أهالي منطقه الرجبي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم بأن المنزل السكني المنهار مكون من 5 طوابق، ويقطن به 5 أسر يضمون ٩ أشخاص علي الاكثر، وخلال الحادث كان متواجدا بداخله 7 أشخاص، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم أسفل العقار.


وأضاف شهود العيان أن المنزل قديم وبني في أوائل الستينيات وكان يشهد أعمال ترميم، بسبب تعرضه للتصدعات والتشققات، وتم الدفع بـ 9 سيارات اسعاف انتظارا للعثور على مصابين او جثث.


كانت منطقه الرجبي بحي اول المحله  شهدت انهيارا مفاجئا لأحد العقارات.


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وانتقل إلى موقع العقار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى ونائب مدير أمن الغربية ووحدات من الحماية المدنية.


وفرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من خمسة طوابق و فرض كردون أمني حوله وحول العقارات المجاورة له واخلاؤها خشية تأثرها بالعقار المنهار.


 كما واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في البحث  عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار كما قرر محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.
شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور
شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور
شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور
شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور
شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور
شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور
شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور
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