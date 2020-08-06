شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور

أفاد شهود عيان من أهالي منطقه الرجبي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم بأن المنزل السكني المنهار مكون من 5 طوابق، ويقطن به 5 أسر يضمون ٩ أشخاص علي الاكثر، وخلال الحادث كان متواجدا بداخله 7 أشخاص، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم أسفل العقار.









وأضاف شهود العيان أن المنزل قديم وبني في أوائل الستينيات وكان يشهد أعمال ترميم، بسبب تعرضه للتصدعات والتشققات، وتم الدفع بـ 9 سيارات اسعاف انتظارا للعثور على مصابين او جثث.









كانت منطقه الرجبي بحي اول المحله شهدت انهيارا مفاجئا لأحد العقارات.









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وانتقل إلى موقع العقار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى ونائب مدير أمن الغربية ووحدات من الحماية المدنية.









وفرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من خمسة طوابق و فرض كردون أمني حوله وحول العقارات المجاورة له واخلاؤها خشية تأثرها بالعقار المنهار.







