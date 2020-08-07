بعد انفجار بيروت.. سيارة هيونداي كوبيه تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيارة هيونداي فيلوستر بيضاء محطمة تماما تسير في شوارع بيروت متأثرة بالانفجار الذي وقع في بيروت، والذي خلف وراءه الكثير من الضحايا والجرحي، والمفقودين.





وعلى الرغم من تحطم السيارة بالكامل إلا أن صاحب السيارة كان يقودها على الطريق السريع بشكل طبيعي مما أثار حيرة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتتميز هيونداي فيلوستر بشكل انسيابي مميز غير باقي طرازات هيونداي فهي تجمع بين الأناقة أو الألوان المختلفة، وتتميز بنظام ترفيهي بشاشو 7 بوصات وإطارات بقياس 18 بوصة، وعادم مزدوج ومصابيح LED خلفية وأمامية تتناسب مع مظهر السيارة الرياضي الجذاب.





تحتوي هيونداي فيلوستر على محرك بسعة 1.6 لتر سعة 4 ليترات متصل بناقل حركة يدوي بـ6 سرعات يولد قوة حصانية قدرها 201 وقدرة عزم تصل إلى 195 نيوتن/متر.



