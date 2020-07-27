هيونداي ترسل شاحنها الهيدروجينية الجديدة إلى السويد

أعلنت شركة هيونداي موتور العالمية عن أول شحنة رسمية من شاحنات XCIENT الهيدروجينية إلى سويسرا بعدد 10 وحدات .

وتعتبر شاحنات XCIENT الهيدروجينية أول شاحن تجارية ثقيلة تعمل بخلايا الوقود يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم. وتخطط الشركة الكورية إلى شحن 50 شاحنة من طرازXCIENT الجديدة إلى سويسرا هذا العام، والتي ستنضم إلى أساطيل المركبات التجارية للعملاء اعتبارًا من سبتمبر الجاري.

كما أوضحت شركة هيونداي انها تخطط لطرح 1600 شاحنة XCIENT والتي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بحلول عام 2025، مما يعكس الالتزام البيئي للشركة والقدرة التكنولوجية التي يطورها مركز الأبحاث في هيونداي لتعزيز جهودهم في تخفيض انبعاثات الكربون من خلال تقديم حلول ومركبات خالية من الانبعاثات الكربونية بنسبة مئة في المئة.

وقال تشول لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المركبات التجارية في هيونداي موتور " أن شاحنة XCIENT الهيدروجينية الجديدة تمثل قفزة حقيقة حولت أمنيات الجميع بمستقبل نظيف إلى واقع وليست مجرد مشروع أو تصميم في مرحلة الإعداد"

واضاف تشول لي " من خلال وضع هذه المركبة الرائدة على الطريق الآن، تضع هيونداي بصمة جديدة في تاريخ المركبات التجارية، ونعمل بشكل حثيث على قيادة الجهود العالمية للانتقال نحو مجتمع الهيدروجين المستقبلي الذي يعتمد على بناء نظام بيئي هيدروجيني شامل، حيث يتم تلبية احتياجات النقل فيه بواسطة مركبات مشابهة لشاحنتا الهيدروجينية النظيفة، والتي ستؤدي بدورها إلى تحول نموذجي يزيل الانبعاثات الكربونية من المركبات والسيارات من المعادلة البيئية."

وأوضح " بعد أن أدخلت أول مركبة ركاب كهربائية ix35 والتي تعمل بخلايا الوقود وتم انتاجها بكميات كبيرة وتوزيعها عالميًا، وتقديم الجيل الثاني من السيارة الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقودNEXO ، توظف هيونداي حاليًا عقود من الخبرة وتكنولوجيا خلايا الوقود الرائدة عالميًا ، والقدرة على إنتاج الواسع للمركبات الهيدروجينية في قطاع المركبات التجارية مع وصول شاحنة XCIENT الهيدروجينية إلى الأسواق.

والجدير بالذكر ان شاحنة XCIENT الجديدة تعمل بواسطة نظام خلايا وقود هيدروجين بطاقة 190 كيلووات مع مجموعات خلايا وقود مزدوجة بقوة 95 كيلووات.

وتوفر سبع خزانات هيدروجين كبيرة تملك مجتمعة سعة تخزين تبلغ حوالي 32.09 كجم من الهيدروجين، ويبلغ نطاق القيادة لكل عملية شحن لخلية وقود XCIENT حوالي 400 كم، والتي تم تطويرها مع التوازن الأمثل بين المتطلبات المحددة من العملاء التي يرغبون بأن تكون الشاحنة الجديدة جزء من أسطولها التجاري، والبنية التحتية للشحن في سويسرا. ويستغرق وقت التزود بالوقود لكل شاحنة حوالي 20.8 دقيقة.