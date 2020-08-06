نتائج المقالات البحثية الفرصة الثانية لفرق النقل بتربية عين شمس

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس أنه يمكن للطالب إذا رسب ايضا في المرة الثانية في تقديم الابحاث يسمح له أن ينتقل بالمادة الي المرحلة العليا من الدراسة.
وأضاف لـ صدى البلد أنه من خلال هذا اللينك يمكن معرفة نتائج المقالات البحثية للفرصة الثانية لفرق النقل الترم الثانى اضغط هنا
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وأكد عميد كلية التربية جامعة عين شمس أنه تم تقييم الأبحاث المقدمة من الطلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر، طبقا للمعايير .
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وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية بدأت من يوم 8 يوليو الجاري منوها ان الكلية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع إدارة الجامعة طوال الشهور السابقة استعدادا لفترة الامتحانات.
وذكر عميد كلية تربية أنه حرص على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب.
وأكد الدكتور ماجد ان نتيجة امتحانات طلاب الفرق النهائية ستعلن بنهاية شهر اغسطس المقبل.