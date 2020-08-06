قرار جديد لتنظيم العمل داخل الجهاز الإداري بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7462 لسنه 2020 بإنهاء العمل بالقرار رقم 6641 لسنه 2020 بشأن تحديد الإحتياجات الفعلية من العمالة المطلوبة للتشغيل على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديريات الخدمات التابعة بدائرة المحافظة.





كما قرر المحافظ أنه إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري عودة جميع العاملين بجهات عملهم على مستوي الديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة للقيام بمهام وظائفهم لحسن سير العمل.





على أن تراعى التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، علي أن يستثني من هذا القرار الصادر لهم تقرير من اللجنة الطبية بموجب القرار رقم 259 لسنه 1995بشأن الأمراض المزمنة.

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كما قرر المحافظ تحديد مواقيت العمل الرسمية على أن تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، ، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغي كل مايخالف ذلك .





يأتي هذا القرار بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقرار المحافظة رقم 6641 لسنة 2020 ولحسن سير وصالح العمل.