AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قرار جديد لتنظيم العمل داخل الجهاز الإداري بالشرقية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:39 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7462 لسنه 2020 بإنهاء العمل بالقرار رقم 6641 لسنه 2020 بشأن تحديد الإحتياجات الفعلية من العمالة المطلوبة للتشغيل على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديريات الخدمات التابعة بدائرة المحافظة.


كما قرر المحافظ أنه إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري عودة جميع العاملين بجهات عملهم على مستوي الديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة للقيام بمهام وظائفهم لحسن سير العمل.


على أن تراعى التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، علي أن يستثني من هذا القرار الصادر لهم تقرير من اللجنة الطبية بموجب القرار رقم 259 لسنه 1995بشأن الأمراض المزمنة.

أقرأ ايضا:

محافظ الشرقية يُقدم واجب العزاء في وفاة نائب بلبيس

كما قرر المحافظ تحديد مواقيت العمل الرسمية على أن تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، ، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغي كل مايخالف ذلك .


يأتي هذا القرار بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقرار المحافظة رقم 6641 لسنة 2020 ولحسن سير وصالح العمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوى: خطة لتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء بالمحافظات والإعلان عن آليات واضحة لذلك.. تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. الدولة ستتعامل بحسم مع الملف ولن نتهاون مع أي مخالفة

محافظ الشرقية يصدر قرارا بتكليف سكرتير عام ومساعد للمحافظة ورئيس جديد لـ الحسينية

محافظ القليوبية يصدر كتابا دوريا لتنظيم العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية

للحد من الظاهرة.. كتاب دوري لرؤساء المراكز بالشرقية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

خلال إجازة عيد الأضحى.. استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بأسيوط

انتظام العمل في المصالح الحكومية بشمال سيناء عقب انتهاء إجازة العيد

ترشيحاتنا

مصر ترد على تركيا: أنقرة اعترضت على اتفاقنا مع اليونان دون معرفة تفاصيله

بعد اتفاقية مصر واليونان.. خارجية النواب: صفعة جديدة على وجه تركيا والدول الداعمة للإرهاب

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

صحيفة أردنية تفضح الإخوان: إن لم تكن معهم استباحوك

AdvertisementS

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

مصر ترد على تركيا: أنقرة اعترضت على اتفاقنا مع اليونان دون معرفة تفاصيله

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

التزموا بالكمامات.. الحكومة تحذر المواطنين من الأمان الزائف لـ كورونا

حريق في محطة قطار الحرمين بجدة.. فيديو

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

100 شمعة وحريق مدمر.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى مأساة.. شاهد

آلام البطن بعد الأكل.. أعراض سرطان الأمعاء