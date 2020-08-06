الزمالك يهدر فرصة الهدف الأول في مرمى المصري بتسديدة غريبة من مصطفى محمد





ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.









تألق أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي وتصدى لتسديدة قوية من محمود حمدي الونش لاعب الزمالك.













وارتدت الكرة لمصطفى محمد الذي سددها بطريقة غريبة والمرمى شبه خال، وأطاح بها بعيداََ خارج الملعب.











