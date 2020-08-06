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رياضة

الزمالك يهدر فرصة الهدف الأول في مرمى المصري بتسديدة غريبة من مصطفى محمد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:38 م
عمرو ابوبكر
أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة هدفه الأول على منافسه المصري البورسعيدي.


ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.


تألق أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي وتصدى لتسديدة قوية من محمود حمدي الونش لاعب الزمالك. 



وارتدت الكرة لمصطفى محمد الذي سددها بطريقة غريبة والمرمى شبه خال، وأطاح بها بعيداََ خارج الملعب.



ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع
محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.
مصطفى محمد في الهجوم.



بينما دخل المصري بهذا التشكيل:
حارس المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.
خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.
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