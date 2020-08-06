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رياضة

كارتيرون ينتفض من مقاعد البدلاء بسبب إهدار مصطفى محمد هدف تقدم الزمالك

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:50 م
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو ابوبكر
أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة هدفه الأول على منافسه المصري البورسعيدي.

ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

للمرة الثانية رفض مصطفى محمد تسجيل هدفه الأول والتقدم لفريقه، ولكن هذه المرة انتفض كارتيرون بسبب سهولة الكرة التي لم يسكنها مصطفى الشباك. 

مرر احمد سيد زيزو كرة رائعة من فوق لاعب المصري بالكامل، لتصل على رأس مصطفى محمد الذي سجلها برأسية في الأرض ويهدر هدف الزمالك الأول. 

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
 محمد أبو جبل في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع
محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.
مصطفى محمد في الهجوم.


بينما دخل المصري بهذا التشكيل:
حارس المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.
خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي
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