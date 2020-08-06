كارتيرون ينتفض من مقاعد البدلاء بسبب إهدار مصطفى محمد هدف تقدم الزمالك

أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة هدفه الأول على منافسه المصري البورسعيدي.
ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.
للمرة الثانية رفض مصطفى محمد تسجيل هدفه الأول والتقدم لفريقه، ولكن هذه المرة انتفض كارتيرون بسبب سهولة الكرة التي لم يسكنها مصطفى الشباك.
مرر احمد سيد زيزو كرة رائعة من فوق لاعب المصري بالكامل، لتصل على رأس مصطفى محمد الذي سجلها برأسية في الأرض ويهدر هدف الزمالك الأول.
ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع
محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.
مصطفى محمد في الهجوم.
بينما دخل المصري بهذا التشكيل:
حارس المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.
خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي