كارتيرون ينتفض من مقاعد البدلاء بسبب إهدار مصطفى محمد هدف تقدم الزمالك

أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة هدفه الأول على منافسه المصري البورسعيدي.





ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.





للمرة الثانية رفض مصطفى محمد تسجيل هدفه الأول والتقدم لفريقه، ولكن هذه المرة انتفض كارتيرون بسبب سهولة الكرة التي لم يسكنها مصطفى الشباك.





مرر احمد سيد زيزو كرة رائعة من فوق لاعب المصري بالكامل، لتصل على رأس مصطفى محمد الذي سجلها برأسية في الأرض ويهدر هدف الزمالك الأول.



