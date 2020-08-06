شريف أشرف محمد يشارك في الفيلم الخليجي "بحور"

يشارك مطرب الراب شريف أشرف محمد في الفيلم الخليجي "بحور" من خلال أغنية ضمن الأحداث مع المخرج الكويتي علي محمد.









ويسجل "شريف" الأغنية فور الانتهاء من الشكل الغنائي المناسب لفيلم "بحور" حيث يعقد جلسات عمل مع فريق الأغنية خلال الفترة الحالية تمهيدا لتسجيلها في أحد الأستوديوهات الخاصة في دولة الكويت.









ومن المنتظر بدء تصوير فيلم "بحور" في شهر نوفمبر المقبل، ويضم مجموعة من الفنانين العرب منهم حمد الكبيسي، سعد الفرج، ‏شعيفان محمد، خالد أمين، زهرة الخرجي، ريم أرحمة، ‏وهيفاء عادل وأخرون، ومن تأليف علاء محمد.





من جهة أخرى، يواصل شريف أشرف محمد تحضيراته لميني ألبوم جديد، يحمل اسم "ديسمبر"، تمهيدا لطرحه خلال العام الجاري، ومن المقرر أن يحتوي على أربع أغان، ويستمر به "شريف" على نفس طريقته التي يتبعها في الأغاني السابقة له فيكتب ويلحن جميع أغانيه.









شريف أشرف طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غبي ٢" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وقبلها طرح عددا من الأغاني على طريقة السينجل، منها "هروب" و"كواليس" و"شبهك" و"اكتئاب حاد".