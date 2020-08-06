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فن

آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور.. وتوجه رسالة لـ متابعيها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:19 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلستها التصويرية.


وخطفت أيتن عامر الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وركزت على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها إضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


وعلقت أيتن على الصورة قائلة " كل شيء له جمال ولكن لا يراه الجميع". 


وشاركت أيتن عامر  فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية"  مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 




مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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