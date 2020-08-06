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محافظات

أم ونجلاها.. ننشر أسماء أول 3 جثث مستخرجة من أسفل أنقاض عقار المحلة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:19 م
استخراج 3 جثث لسيدة
استخراج 3 جثث لسيدة وطفلين من أسفل عقار المحلة المنهار
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احمد علي
انتشلت قولت الحماية المدنية جثة لسيدة وجثتي طفليها من اسفل عقار المحلة المنكوب، وتم نقلهم لمستشفي المحلة العام، وكد مصدر بمستشفي المحلة العام ان الام وتدعي مروة عوض ابو العنين، واولادها محمد  واياد ابراهيم الصاوى.

 وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرفقته السكرتير العام للمحافظة،  قد انتقل الي منطقة الرجبي بالمحلة الكبري، للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وقرر رحمي، فرض طوق امني حول العقار، وتوجية كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار.



وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبد الناصر حميدة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بعدد من سيارات الاسعاف محل الواقعة لنقل المصابين علي الفور، كما وجه أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بفتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الاسر المتضررة وصرف الاعانات العاجلة لتلك الاسر.


واصدر توجيهاته لرئيس مركز المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة، ولا يزال البحث جاريا عن المصابين تحت الانقاض.
أم ونجلاها.. ننشر أسماء أول 3 جثث مستخرجة من أسفل أنقاض عقار المحلة
أم ونجلاها.. ننشر أسماء أول 3 جثث مستخرجة من أسفل أنقاض عقار المحلة
أم ونجلاها.. ننشر أسماء أول 3 جثث مستخرجة من أسفل أنقاض عقار المحلة
أم ونجلاها.. ننشر أسماء أول 3 جثث مستخرجة من أسفل أنقاض عقار المحلة
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