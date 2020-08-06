عبد الله السعيد يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الزمالك على النادي المصري

انتهت مباراة الزمالك والمصري، بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين في الثامنة من مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





واستُكمل الدوري المصري الممتاز، مبارياته عقب توقف دام لـ 145 يومًا، وتحديدًا منذ يوم 14 من مارس الماضي والذي شهد إعلان تعليق منافسات النشاط الكروي في مصر بسبب فيروس كورونا.





فاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





وبهدف محمود علاء في مرمى المصري البورسعيدي، يكون قد تساوى مع هدافي الزمالك هذا الموسم مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، حيث أحرز كل منهم 5 أهداف، من إجمالي أهداف الزمالك الـ 23 في الدوري هذا الموسم.



