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رياضة

عبد الله السعيد يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الزمالك على النادي المصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:20 م
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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محمد رشاد
انتهت مباراة الزمالك والمصري، بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين في الثامنة من مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستُكمل الدوري المصري الممتاز، مبارياته عقب توقف دام لـ 145 يومًا، وتحديدًا منذ يوم 14 من مارس الماضي والذي شهد إعلان تعليق منافسات النشاط الكروي في مصر بسبب فيروس كورونا.

فاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبهدف محمود علاء في مرمى المصري البورسعيدي، يكون قد تساوى مع هدافي الزمالك هذا الموسم مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، حيث أحرز كل منهم 5 أهداف، من إجمالي أهداف الزمالك الـ 23 في الدوري هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المصري
1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، برصيد 13 هدفًا

2- محمد شريف لاعب إنبي برصيد 9 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، برصيد 7 أهداف.

5- وليد سليمان لاعب الأهلي، برصيد 6 أهداف.

6- حسام حسن لاعب سموحة، برصيد 6 أهداف

7- حسين الشحات لاعب الأهلي، برصيد 5 أهداف.

8- محمد سالم لاعب المقاولون، برصيد 5 أهداف.

9- مصطفى محمد لاعب الزمالك، برصيد 5 أهداف.

10- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، برصيد 5 أهداف.

11- محمود علاء مدافع الزمالك، برصيد 5 أهداف.

12- جونيور أجاي لاعب الأهلي، برصيد 5 أهداف.

13- محمد سمير لاعب المقاولون العرب، برصيد 5 أهداف.

14- فادي فريد لاعب أسوان، برصيد 5 أهداف.
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