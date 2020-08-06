أول تعليق من سفيرة لبنان لدى الأردن بعد استقالتها بسبب انفجار بيروت

قالت سفيرة لبنان لدى الأردن، ترايسي شمعون، والتي أعلنت استقالتها من منصبها منذ قليل، إنها لا يمكنها أن تمثل الدولة اللبنانية.





وأضافت شمعون في تصريحات لقناة "إل.بي.سي" اللبنانية، مساء اليوم الخميس: "أسباب استقالتي واضحة.. وكسفيرة لبنان لا اعتقد أنه يمكنني أن امثل هذه الدولة وأقل ما يمكن أن تفعله السلطة اليوم بعد الذي حصل هو أن تستقيل فالنظام غير قابل للاستمرار".





وتابعت: "أنا ابكي وجعًا على وطني اليوم بفضل ما يحصل اليوم وهذا الكم من الفساد والإهمال الحاصل".





وترايسي شمعون هي حفيدة كميل شمعون، ثاني رئيس جمهورية للبنان بعد الاستقلال عن فرنسا في عام 1943.





وكان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي أعلن اليوم الخمييس، عن توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.



