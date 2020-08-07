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فن

أخاف دمعتي أن تؤلمك.. سلاف فواخرجي تبعث رسالة لجمهورها عبر إنستجرام

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:29 ص
سلاف
سلاف
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علقت سلاف علي الصورة قائلة : أخاف دمعتي أن تؤلمك
فأمنعها ، وابتسم 
حتى ... تنام 

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وتنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد شارع شيكاغو الذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.
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