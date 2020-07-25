ملابس صيفية.. سلاف فواخرجي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة مميزة ترتدى فستان توب شيفون ابيض وتركت شعرها الاحمر القصير منسدلًا على كتفيها نالت إعجاب متابعيها.

وتنتظر سلاف فواخرحي عرض مسلسلها الجديد شارع شيكاغو الذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.



مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.



وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.