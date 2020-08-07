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أخبار العالم

شاهد.. أطول أبراج موسكو يطفئ أنواره تضامنا مع لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أطفأ برج "أوستانكينو" التلفزيوني في موسكو أضواءه تضامنا مع لبنان، وتكريما لضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه تم إطفاء أضواء البرج لمدة ساعة واحدة، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو وحتى منتصف الليل

وخلّف انفجار مرفأ بيروت 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح ومئات المفقودين في حصيلة غير نهائية، بخلاف دمار مادي فادح طال المرافق والمنشآت والمنازل، وفقدان 300 ألف شخص مساكنهم.

وقرر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.

كما جمد مصرف لبنان المركزي، الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.

ودعا رؤساء الوزراء السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام إلى الطلب من الأمم المتحدة أو الجامعة العربية لتشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لمباشرة مهامها في كشف ملابسات الكارثة.

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