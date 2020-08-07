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أخبار العالم

انفجار ضخم يضرب مدينة إيلات الإسرائيلية.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية عبرية بأن انفجارًا وقع، مساء أمس الخميس، فى مبنى مكون من ثمانية طوابق فى مدينة إيلات، مما تسبب فى اندلاع حريق كبير بالمبنى.

وقال موقع "كودكود" الإسرائيلي إن سيارات الإطفاء هرعت للسيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن هناك عالقين في المبنى، الذي تعرض للانفجار.

ويوم الثلاثاء الماضي، هز انفجارًا ضخمًا مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مخلفًا 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح ومئات المفقودين في حصيلة غير نهائية.

وجاء ذلك بخلاف دمار مادي فادح طال المرافق والمنشآت والمنازل، وفقدان 300 ألف شخص مساكنهم.

كما جمد مصرف لبنان المركزي، الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.

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