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أخبار البلد

أمين مواطنة حماة الوطن: 10 ضروريات تدفع للمشاركة في الانتخابات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:37 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قالت مرثا محروس، أمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت كل ما يَلزم لها من أدوات فنية وتقنية وبشرية لتأمين عملية انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضافت محروس أن هناك 10 أسباب تؤكد ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة، أولها أن المشاركة سواء ترشحًا أو انتخابًا تأتي تلبية للواجب الوطني، كونها من صور مشروع الإصلاح الوطني الذي ينشد الجميع تحقيق أهدافه، وثانيًا لاستكمال التجربة الديمقراطية، وتعزيزًا لما تحقق من إنجازات في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والحقوقية والثقافية.

وأوضحت أن ثالث الضروريات هو أن الانتخاب حق مكفول لكل مواطن وفقًا للدستور، وتقتضي الضرورة الوطنية ممارسته وعدم التنازل عنه، وحث الآخرين على هذه الممارسة، ورفض كل الدعوات السلبية التي يطلقها البعض لعدم المشاركة، ورابعًا، فإن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة وتعزيز للانتماء الوطني وسياج للدولة الديمقراطية الحديثة، خامسًا، المشاركة من الواجبات الوطنية للمواطنين تجاه وطنهم، وتُعبر عن حُب المشاركين لبلادهم الحبيب مصر، وهُم حريصون أكثر من غيرهم على المشاركة في الحياة السياسية بغض النظر عن اختياراتهم الانتخابية، وسادسًا: "تُمثل الانتخابات فرصة حقيقية لمَن لهم حق المشاركة في ممارسة حقهم الديمقراطي في الاختيار بين أي من المرشحين، أي أن المشاركين في الانتخابات سيكونون أداة من أدوات صياغة القرار السياسي عن طريق مُمثليهم المنتخبين، وبالتالي يتعين عليهم متابعتهم في أعمالهم ومساءلتهم عنها".

وتابعت محروس، سابعًا، فإن المشاركة في الانتخابات تعني التأكيد على دعم الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي، وثامنًا فمشاركة المواطنين بشكل جيد في الانتخابات تجعل منها فعالة ومؤثرة أكثر داخليًّا وخارجيًّا، وتعكس قوة الدولة المصرية وأركانها وتعزز قوتها في المحافل الإقليمية والدولية، وتؤكد رغبة المصريين في تحقيق أهداف مشروع الإصلاح الوطني، وتاسعًا، هي رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج ويسعي إلي إشعال الفوضى والفتنة في وقت شديد الحساسية تمر به كافة دول المنطقة بلا استثناء، وعاشرًا، تعكس المرحلة الحالية التي تعيشها مصر، ليرى العالم هذا المشهد الديمقراطي، فالانتخاب حق مكفول لكل مواطن وعليه ألا يتنازل عنه.

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