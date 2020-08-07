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منوعات

أعلى حرارة في 2020.. البريطانيون يتجاهلون كورونا بالزحام على الشواطئ.. صور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:08 ص
زحام على الشواطئ
زحام على الشواطئ البريطانية
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أماني إبراهيم
تستعد بريطانيا لاستقبال موجة شديدة الحرارة على مدار الأيام القادمة حتى تصل ذروتها في مطلع الأسبوع المقبل، وبحسب الخبراء قد تشهد بريطانيا اليوم أكثر أيامها حرارة على الإطلاق في عام 2020.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يكتسح بريطانيا الهواء الصحراوي الجاف، لتعد أول موجة حارة رسميا في العام الجاري لتسجيل درجات حرارة أعلى من 38 درجة مئوية، للمرة الثانية خلال أسبوع.

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية اليوم، في لندن والجنوب الشرقي، مع احتمال تخطيها 37.8 درجة مئوية، غدا، واعتبر الخبراء يوم الجمعة الماية ثالث أكثر أيام المملكة المتحدة سخونة على الإطلاق.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة المتحدة في العام الماضي، حيث سجلت أعلى درجة حرارة 38.7 درجة مئوية، وذلك على عكس درجات الحرارة الأكثر ارتفاعا في الشهر الجاري، حيث ستستمر درجات الحرارة مرتفعة حتى يوم الثلاثاء القادم.

وعلى الرغم من درجات الحرارة المرتفعة فمن المتوقع سقوط أمطار وعواصف رعدية، مع درجات الحرارة المرتفعة، ويقول خبراء الأأرصاد الجوية إنها أول موجة حر رسمية، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام على الأقل، وهي أول موجة حارة في بريطانيا منذ يوليو 2019.

وستكون لهذه الموجة آثار قوية كالإصابة بالأمراض، وقال السيد مادج إنه من المتوقع أن تكون المناطق الأكثر تأثرا هي التي تقع في الجنوب الشرقي من البلاد، مثل هامبشاير ودورست وسومرست، وسيتبع هذا الارتفاع في درجات الحرارة، انخفاض قوي مفاجئ يصل إلى 20 درجة مئوية.

فيما أصدر مكتب الأرصاد، تحذيرا بضرورة عدم تعرض الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، للشمس خلال الأيام المقبلة، فضلا عن كارثة أخرى تهدد البريطانيين وهي توافد عدد كبير منهم للأماكن الساحلية متجاهلين قواعد التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19، مما يعرضهم لمزيد من انتشار فيروس كورونا. 
أعلى حرارة في 2020.. البريطانيون يتجاهلون كورونا بالزحام على الشواطئ.. صور
أعلى حرارة في 2020.. البريطانيون يتجاهلون كورونا بالزحام على الشواطئ.. صور
أعلى حرارة في 2020.. البريطانيون يتجاهلون كورونا بالزحام على الشواطئ.. صور
أعلى حرارة في 2020.. البريطانيون يتجاهلون كورونا بالزحام على الشواطئ.. صور
أعلى حرارة في 2020.. البريطانيون يتجاهلون كورونا بالزحام على الشواطئ.. صور
أعلى حرارة في 2020.. البريطانيون يتجاهلون كورونا بالزحام على الشواطئ.. صور
أعلى حرارة في 2020.. البريطانيون يتجاهلون كورونا بالزحام على الشواطئ.. صور
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