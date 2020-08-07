الأرصاد الأردنية تكشف حالة الطقس على المملكة خلال 3 أيام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية إرتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة، بحيث تصبح الأجواء حارة نسبيًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.





وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة حيث تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.





وفيما يتعلق بطقس الغد السبت فقد بيًنت تقارير الأرصاد انها صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.





وعن طقس الاحد فقد كشفت الارصاد الاردنية أن البلاد ستشهد إنخفاض قليل في درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.





وبيًنت الأرصاد الاردنية ان البلاد يوم الاحد ايضا ستشهد ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.