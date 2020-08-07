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اقتصاد

يدعم مبدأ الشفافية.. وزارة التخطيط تطلق تطبيق الوزيرة تجيب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:27 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
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آية الجارحي
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق الهاتف المحمول "الوزيرة تُجيب" للتواصل مع المواطنين.

وأوضحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التطبيق يأتي في إطار الحرص علي التواصل المستمر مع المواطنين وخاصة الشباب منهم وتشجيعهم علي طرح أفكارهم ومقترحاتهم إلي جانب إيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل.

وأضافت هالة السعيد أن التطبيق يدعم مبدأ الشفافية في تداول المعلومات باعتبارها أحد أهم ركائز عملية الحوكمة في الإدارة. 

وتابعت  أنه، وفي ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا التي حتمت فكرة الاعتماد علي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كافة، أصبح من المهم استدعاء وسيلة جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين من خلال التطبيق للإجابة علي أسئلتهم، سواء فيما يخص تداعيات المرحلة الحالية أو عمل الوزارة والملفات التي تختص بها والوضع الاقتصادي للدولة.

من جانبه قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج بالكامل هو إنتاج داخلي لوحدة تطبيقات المحمول التابعة للمكتب الإعلامي لوزارة التخطيط والتنيمة الاقتصادية، والتي تتكون من مجموعة من شباب موظفي الوزارة الموهوبين ممن تم تأهيلهم وتدريبهم والاستثمار فيهم للحصول على أفضل النتائج، في إطار استراتيجية عامة تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتمثل في الاستثمار في العنصر البشري كعامل رئيس للتقدم.

وأضاف جلال أن واجهة التطبيق الرئيسة تتميز بسهولة الاستخدام؛ حيث تتضمن تسجيل الدخول بأحد حسابات المستخدم علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشمل إمكانية طرح سؤال علي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو أحد قيادات الوزارة مع القدرة على المشاركة بالرأي حول أجندة التنمية الوطنية، رؤية مصر ٢٠٣٠، فضلًا عن سهولة عملية البحث عن إجابات الأسئلة التي طُرحت من قبل.

وفيما يخص تقنيات طرح الأسئلة، أوضح جلال أن التطبيق يوفر خيارات متعددة يمكن استخدامها لتحديد مجال السؤال المطروح والتي تشمل عدة ملفات منها: رؤية مصر 2030 ، ومؤشرات الأداء الاقتصادي، والجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، كما يقوم المستخدم بتحديد اسم الشخص والبريد الإلكتروني الخاص به واختيار المحافظة التابع لها.

ويمكن تحميل تطبيق الهاتف المحمول "الوزيرة تُجيب" من خلال الرابط التالي لأجهزة الأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egsmartgov.ministeranswer، وستتم إتاحته قريبًا علي نظام تشغيل IOS.

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