قبل ما تشتري: اعرف مميزات وعيوب سيارات هيونداي









تعتبر شركة هيونداي هي إحدى الشركات الكبرى لتصنيع السيارات في العالم ولها باع طويل في صناعة السيارات المتميزة ، والتي جمعت بين الفخامة والرقي ، وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد " مميزات وعيوب سيارات هيونداي التي يجب أن تعرفها قبل الشراء .





تتميز سيارات هيونداي عن غيرها من السيارات ، حيث انها لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود فهي سيارة اقتصادية بامتياز ، فهي أنسب سيارة للبلاد التي ليس عندها مخزون كافي من البترول .





أما من الداخل فتتميز السيارة بالاتساع والسواقة فيها تمتاز بالراحة والهدوء وعدم الإجهاد ، بالإضافة إلا أنها تتميز بوجود قطع الغيار الهخاصة بمنتهى السهولة .





كما أنها تتميز بفرش راقي ، حيث أن سيارات هيونداي مفروشة من الداخل بمقاعد جلدية ، بالإضافة إلى أن المقاعد مكسوة بالجلد ، فهي من السيارات المريحة داخليا وخارجيا أيضا





اما من ناحية الالوان فمن المعروف ان سيارة هيونداي تتميز بألوان كثيرة ومميز منها الازرق ، الاحمر ، الاسود ، الأبيض ، القضي ، و من الصعب إيجاد عيوب مصنعية في تصنيعها سواء الخارجي أو الداخلي. بالإضافة إلى انها تتحمل المشقة .





ولكن بالنسبة لعيوب سيارات هيونداي فهي خفيفة جدا على الطريق والسبب في ذلك هو وزنها لأنها لاتقاوم السرعات العالية ، كما الجسم الخارجي لهيونداي رقيق جدا يصل بها لعدم مقاومتها الكافية للصدمات القاسية القوية،فهي تتأثر بسهولة.





ومن أبرز العيوب أيضا أن لديها محرك صغير وبالتالي تفتقر للقدرة على القيادة لعدد كيلوات كبير ، ومن أكثر عيوبها على الإطلاق أن قطع الغيار الخاصة بها لا تتمتع بالجودة العالية والمتانة.



