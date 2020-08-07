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سيارات

تبدأ بسعر 380 ألف جنيه.. ميتسوبيشي إكليبس تنافس هيونداي توسان وكيا سبورتاج

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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أماني نوار

استطاعت ميتسوبيشي اكليبس أن تثبت وجودها في السوق المصري في ظل وجود  المنافسة بين هيونداي  توسان ، وكيا سبورتاج، بعد صدورها في مايو 2020، ولاقت إقبالا كبيرا وسط الكم الكبير من الموديلات الموجود من فئة سيارات الكروس أوفر، لأنها حققت المعادلة الصعبة  بين انها سيارة عائلية  بامتياز وبين سعرها.


وفي هذا التقرير سنعرض مواصفات  سيارة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2020.


تتميز سيارة ميتسوبيشي إكليبس بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر ، و معزز بشاحن هواء تيربو بقوة إجمالية 150 حصان إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية  الـالـ CVT من 8 سرعات.


مقاس عجلات السيارة قياس 18، 16 بوصة ويبلغ مساحة  تخزين السيارة  الخلفية " الشنطة " 378 لتر ، كما السيارة مجهزة بعدد من المواصفات القياسية  بينها المصابيح الامامية والخلفية LED ، ضوء نهاري، مصابيح ضباب ، نظام آبل كاري بلاي ، أندرويد  أوتو.


أما بالنسبة لعجلة القيادة هي متعددة الوظائف، حيث تعمل الشاشة باللمس قياس 7 بوصة، بالإضافة إلى خاصية  تشغيل وإيقاف  السيارة عن طريق مفتاح ذكي.

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من ناحية الأمان يتوفر في سيارة ميتسوبيشي اكليبس  عدد  كبير من مواصفات الأمان منها نظام تنبيه حركة المرور ، وكاميرا 360 درجة  بالإضافة إلى حساسات للركن ، قفل مركزي ، 7 وسائد هوائية ، نظام فرامل ABS، سعر ميتسوبيشى اكليبس  2020 للفئة الاولى 380 ألف جنيه  والفئة الثانية 400 ألف جنيه ،  والفئة الثالثة 425 ألف جنيه.

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