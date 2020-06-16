مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور

ميتسوبيشي جراند لانسر 2020 grand lancer الجديدة، على تغيير كلى فى التصميمات الداخلية والخارجية مقارنة بالجيل السابق. أنتجت ميتسوبيشي اليابانية، جراند لانسر 2020 الجديدة كليا، وحصلتالجديدة، على تغيير كلى فى التصميمات الداخلية والخارجية مقارنة بالجيل السابق.









وحصل الجيل الجديد على أبعاد أكبر حجما من حيث الطول والعرض، ما يعطى مساحة أوسع بداخل السيارة حتى توفر الراحة والحركة للسائق والركاب.





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مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر 2020 grand lancer

أما عن محرك ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020 فجاء أربع أسطوانات 1800 سي سي140 حصان جر أمامي وعزل الضوضاء من المقصورة باستخدام لوحات إضافية لامتصاص الضوضاء بشكل أكبر سرعتها القصوى 240 كم/س عند 4000 لفة في الدقيقة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات. أما عن محركفجاء أربع أسطوانات 1800 سي سي140 حصان جر أمامي وعزل الضوضاء من المقصورة باستخدام لوحات إضافية لامتصاص الضوضاء بشكل أكبر سرعتها القصوى 240 كم/س عند 4000 لفة في الدقيقة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.







تصميم ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020

تعتمد ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020 فى الواجهة الأمامية على مصد أمامي جديد وتحتوي على شبك علوي كبير الحجم به خطوط عريضة من مادة الكروم اللامع، وبها شبك سفلى ذات تصميم مغزلى رياضى، وجاءت المصابيح الأمامية مسحوبة إلى طرفى السيارة ومزودة بتقنية الإضاءة النهارية الليد ويوجد مصابيح ضباب أسفل المصد ذات تصميم دائري يحيط بها إطار من مادة الكروم.





تأتي ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020 بإطارات 18 إنش وجاءت المرايا الجانبية بنفس لون جسد السيارة، وجاءت مقابض الأبواب من الكروم اللامع توجد اسطبات كبيرة الحجم في الجهة الخلفية على شكل حرف C بتقنية الإضاءة ليد، وتوجد انحناءات جديدة على الصندوق الخلفى، بالإضافة إلى وجود جناح خلفي رياضي يؤكد هوية السيارة الرياضية تحتوى على شاشة ملاحة جديدة بمقاس 8 انش.



