مات فجأة.. قصة رحيل حسن الأسمر المأساوية في ذكراه

يحل اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020، ذكرى وفاة الفنان حسن الأسمر -أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية- الذي ولد في 21 أكتوبر عام 1959، بحي العباسية في القاهرة، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر يناهز الـ51 عامًا.
الفنان حسن الأسمر، هو أحد أهم مطربي الغناء الشعبي في مصر، ووصل بصوته الحزين وشكله البسيط إلى كل طبقات الشعب المصري ليصبح واحدًا منهم حتى أُطلق عليه مطرب العمال، فقد انصهروا في معاني أغانيه التي تغازل واقعهم المليء بالإصرار والمعاناة.
ولد حسن الأسمر في مثل هذا اليوم من عام 1959 ورحل عن دنيانا نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في أغسطس عام 2011، وكانت حياته مليئة بالنجاحات والانكسارات والتحدي والإصرار، وفي ذكرى ميلاده نرصد أهم صفاته:
هو من أصول صعيدية فكان يتحلى بصفات الجدعنة والشهامة، فأسرته من محافظة قنا وجاءت إلى مصر بحثا عن الرزق والاستقرار بحي العباسية.
كان حلمه الأكبر هو أن يكون ممثلا ولم يكن الغناء في تفكيره أصلا، ودخل مجال التمثيل في منتصف الثمانينات وذاع صيته في اللون الشعبي بعد أن اختفى الفنان أحمد عدوية عن الأنظار لتعرضه لحادث.
وشارك حسن الأسمر، في 57 عملا فنيا ما بين مسرحية ومسلسل وفيلم، ومن أشهرها مسرحية "بالو بالو" و"حمري جمري" و"جحا المصري"، ومسلسلات "أرابيسك" و"معاش مبكر" و"الزنكلوني"، وأفلام مثل "ليلة ساخنة" و"زيارة السيد الرئيس" و"بوابة إبليس" و"امرأة وخمسة ورجال".
اختفى «الأسمر» عن الأنظار 3 أعوام حتى عاد في إعلان تليفزيوني لإحدى شركات المحمول، حيث استعانت الشركة بصوته على لحن أغنيته الأشهر "كتاب حياتي يا عين"، وبعد الإعلان بأيام قليلة توفى حسن الأسمر إثر أزمة قلبية مفاجئة في يوم 7 أغسطس عام 2011.