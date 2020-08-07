مات فجأة.. قصة رحيل حسن الأسمر المأساوية في ذكراه

الفنان حسن الأسمر ، هو أحد أهم مطربي الغناء الشعبي في مصر، ووصل بصوته الحزين وشكله البسيط إلى كل طبقات الشعب المصري ليصبح واحدًا منهم حتى أُطلق عليه مطرب العمال، فقد انصهروا في معاني أغانيه التي تغازل واقعهم المليء بالإصرار والمعاناة.





ولد حسن الأسمر في مثل هذا اليوم من عام 1959 ورحل عن دنيانا نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في أغسطس عام 2011، وكانت حياته مليئة بالنجاحات والانكسارات والتحدي والإصرار، وفي ذكرى ميلاده نرصد أهم صفاته:





هو من أصول صعيدية فكان يتحلى بصفات الجدعنة والشهامة، فأسرته من محافظة قنا وجاءت إلى مصر بحثا عن الرزق والاستقرار بحي العباسية.





كان حلمه الأكبر هو أن يكون ممثلا ولم يكن الغناء في تفكيره أصلا، و دخل مجال التمثيل في منتصف الثمانينات وذاع صيته في اللون الشعبي بعد أن اختفى الفنان أحمد عدوية عن الأنظار لتعرضه لحادث.





وشارك حسن الأسمر، في 57 عملا فنيا ما بين مسرحية ومسلسل وفيلم، ومن أشهرها مسرحية "بالو بالو" و"حمري جمري" و"جحا المصري"، ومسلسلات "أرابيسك" و"معاش مبكر" و"الزنكلوني"، وأفلام مثل "ليلة ساخنة" و"زيارة السيد الرئيس" و"بوابة إبليس" و"امرأة وخمسة ورجال".



