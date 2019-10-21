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فن

في ذكرى ميلاد أمير الأغنية الشعبية.. تعرف على سر غضب حسن الأسمر من نجله

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:59 م
حسن الاسمر
حسن الاسمر
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قسم الفن
يصادف اليوم ذكري ميلاد المطرب الشعبي حسن الأسمر الذي رحل عالمنا في عام 2011 بسبب أزمة قلبية حاده وأطلق عليه مجموعه من الألقاب أبرزها " أمير الأغنية الشعبية"، "ابن النيل" و ترك "حسن" باقة من أغانية لتظل في أذهان الجمهور أبرزها أغنية "كتاب حياتي يا عين" من خلال هذا التقرير تعرف على سر غضبه من ابنه.

ولد حسن الأسمر عام 1959 في محافظة "قنا" و بدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات واستطاع أن يكون من أهم المطربين الشعبين في الشارع المصري لصوته الجميل، و برع حسن الأسمر في أغاني "الموويل" و شارك في العديد من الأفلام و المسرحيات أبرزها فيلم "بوابة ابليس" تم عرضه في عام 1993 و مسرحية "حمري جمبري".

قال هاني الأسمر ابن الفنان الرحل حسن الأسمر في لقاء تلفزيوني له :" إن والده رفض تماما أن يدخله مجال الفن ولكنه أصر علي ذلك وكان يحفظ أغاني ابيه سرا حتي فأجأ أبيه يوم عيد ميلاده و غنى أمام أبيه وأصدقائه اغنية "كتاب حياتي" و أعجب به الجميع"

يذكر أن حسن الأسمر توفي في عام 2011 في مستشفي "كليوباترا" بمصر الجديدة.
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