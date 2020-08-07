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فن

وحشتنى أوى.. منشور مؤثر من ابن حسن الأسمر في ذكرى وفاة والده

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:43 م
حسن الأسمر
حسن الأسمر
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سعيد فراج
حرص الفنان الشاب هاني حسن الأسمر، على نعي والده نجم الغناء الشعبي الراحل (حسن الأسمر)، في ذكرى رحيله التي توافق اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020. 

وكتب ابن حسن الأسمر، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيه: «زى اليوم رحل اطيب واحن قلب .. ابويا .. ربنا يرحمك يابا وحشتنى اووووووووى». 

ويحل اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020، ذكرى وفاة الفنان حسن الأسمر -أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية- الذي ولد في 21 أكتوبر عام 1959، بحي العباسية في القاهرة، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر يناهز الـ51 عامًا. 

الفنان حسن الأسمر، هو أحد أهم مطربي الغناء الشعبي في مصر، ووصل بصوته الحزين وشكله البسيط إلى كل طبقات الشعب المصري ليصبح واحدًا منهم حتى أُطلق عليه مطرب العمال، فقد انصهروا في معاني أغانيه التي تغازل واقعهم المليء بالإصرار والمعاناة.

حسن الأسمر من أصول صعيدية فكان يتحلى بصفات الجدعنة والشهامة، فأسرته من محافظة قنا وجاءت إلى مصر بحثا عن الرزق والاستقرار بحي العباسية. 

وحشتنى أوى.. منشور مؤثر من ابن حسن الأسمر في ذكرى وفاة والده
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