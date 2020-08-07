8 من أسرة واحدة.. أهالي نبروه بالدقهلية يشيعون جثامين ضحايا عقار المحلة

شيع الآلاف من أهالى مركز ومدينة نبروة والقرى المجاوره بمحافظة الدقهلية جثامين 8 من أسرة واحدة ضحايا إنهيار عقار المحلة الكبرى، في مشهد جنائزى مهيب.
وصلت الجثامين الثمانية بسيارات الاسعاف قادمين من المحلة ليتم الدفن بمقابر نبروه بمسقط رأسهم .
اقرء ايضا : شاهد..أهالي المحلة يشيعون ٨ جثامين من ضحايا المنزل المنهار بالرجبي بساحة المستشفى العام لدفنهم
وتم تشييع الجثامين الثمانية فى مشهد جنائزى حزين، وادى المشيعون صلاة الجنازة عليهم امام المقابر .
كانت منطقة الرجبي التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت امس انهيار مفاجئ لعقار سكني وانتقلت قوات الحماية المدنية والامن إلى موقع الحادث وتمكنت من استخراج 8 جثث من تحت الانقاض وهم عبد اللطيف عبد الفتاح الصاوى، منى عبد النبى أبو العنين، اميرة وندى ومنة السيد الصاوى، ومروة عوض، وإياد ومحمد إبراهيم الصاوى.
ونجحت الأجهزة الأمني بالغربية فى إلقاء القبض على ٣ عمال حفر بينهم مقاول متهمين في التسبب بحادث انهيار العقار وتصدع ٣ منازل أخرى مجاورة له، مما تسبب في مصرع ٨ أشخاص.