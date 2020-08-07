8 من أسرة واحدة.. أهالي نبروه بالدقهلية يشيعون جثامين ضحايا عقار المحلة

شيع الآلاف من أهالى مركز ومدينة نبروة والقرى المجاوره بمحافظة الدقهلية جثامين 8 من أسرة واحدة ضحايا إنهيار عقار المحلة الكبرى، في مشهد جنائزى مهيب.





وصلت الجثامين الثمانية بسيارات الاسعاف قادمين من المحلة ليتم الدفن بمقابر نبروه بمسقط رأسهم .









وتم تشييع الجثامين الثمانية فى مشهد جنائزى حزين، وادى المشيعون صلاة الجنازة عليهم امام المقابر .





كانت منطقة الرجبي التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت امس انهيار مفاجئ لعقار سكني وانتقلت قوات الحماية المدنية والامن إلى موقع الحادث وتمكنت من استخراج 8 جثث من تحت الانقاض وهم عبد اللطيف عبد الفتاح الصاوى، منى عبد النبى أبو العنين، اميرة وندى ومنة السيد الصاوى، ومروة عوض، وإياد ومحمد إبراهيم الصاوى.







