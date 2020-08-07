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حوادث

ضبط ٦ آلاف قطعة من إكسسوارات التليفونات المحمولة المغشوشة بالموسكي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:07 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن محل لإكسسوار المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكى لحيازته (6000 قطعة من اكسسوارات التليفونات المحمولة المغشوشة والمقلدة لإحدى العلامة التجارية ) مخالفًا بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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