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مرأة

بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:18 م
منة فضالى
منة فضالى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.

تألقت منة فضالي فى الصور بإطلالة كاجوال و عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح اللون و اتسم بصيحة الوسط العالى التى تتصدر احدث صيحات الموضة، و نسقت معه تي شيرت ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.

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لفتت منة فضالي الأنظار فى الصور الى مجموعة من الأكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، وارتدت نظارة شمس غير تقليدية و متناسقة مع ملامحها.

ومن الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها القصير الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة معها.

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