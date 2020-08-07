بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير





تألقت منة فضالي فى الصور بإطلالة كاجوال و عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح اللون و اتسم بصيحة الوسط العالى التى تتصدر احدث صيحات الموضة، و نسقت معه تي شيرت ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.





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لفتت منة فضالي الأنظار فى الصور الى مجموعة من الأكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، وارتدت نظارة شمس غير تقليدية و متناسقة مع ملامحها.





ومن الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها القصير الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة معها.



