واجب وطني.. قيادية بمستقبل وطن تحذر من دعوات مقاطعة انتخابات الشيوخ

طالبت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، جموع الشعب المصري، بالمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، والتعبير عن رؤيتهم بكل نزاهة وشفافية واختيار الكوادر الأصلح للقيام بدورها داخل المجلس، مضيفة أنه واجب وطني على كل مصري ومصرية المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي طبقا لما كفله لهم الدستور والقانون.





وحذرت زينب نوار، في بيان، على عدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة، مناشدة الناخبين مراعاة جميع التدابير الاحترازية والاحتياطيات اللازمة وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التكدس أمام اللجان والإنصراف بعد التصويت مباشرة.





وأكدت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان يأتي منحازا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الهامة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد.



