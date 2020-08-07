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رياضة

الألومنيوم يجري فحوصات كورونا استعدادا لعودة التدريبات الجماعية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:32 م
الألومنيوم
الألومنيوم
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كتب: رباب الهوارى
قال صلاح صالح المشرف علي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، إن مسئولي مجلس ادارة نادي الألومنيوم قرر عمل الفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس كرونا استعدادا لعودة التدريبات الجماعية.

وأكد صلاح صالح أن مجلس الادارة قرر عمل التحاليل المبدئية الخاصة بالكشف عن فيروس كرونا لجميع اللاعبيين والجهاز الفنى والادارى للفريق، استعدادا لعودة التدريبات الجماعية حال ظهور النتيجة.

وأشار صالح إلى أن النادي مكلف بعمل التحاليل المبدئية علي نفقة النادي، لحين اخطارهم بميعاد مسحة اتحاد الكرة، بعد التباطؤ من مسئولي الاتحاد بتحديد موعد لإجراء المسحات.

ولفت صلاح صالح إلى أنه تم إخطار جميع لاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى علي الحضور لمقر النادي لإجراء التحاليل اللازمة صباح السبت بمقر النادي بمدينة الألومنيوم .


وأختتم صلاح صالح حديثه بأن مسئولي مجلس ادارة النادي قد قاموا بعمل اللازم من تطبيق الاجراءات الاحترازية وسبل الوقاية لضمان سلامة الجميع .

ويحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب الصدارة فريق بني سويف .
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