225 عاما سجن.. منتج أغاني شهير متهم في قضايا اغتصاب

تم توجيه عدة تهم لمنتج شهير حائز على جوائز عالمية، بسبب تورطه في قضايا اغتصاب واعتداء على فتيات، رغم تاريخه الفني الطويل وعمله مع نجوم مثل بيونسي وليل واين ونيكي ميناج.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، وجهت إلى المنتج الحائز على جائزة جرامي ويدعى نويل كريستوفر فيشر، تهم باغتصاب 5 سيدات والاعتداء الجنسي على أخريات.





وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس يوم الخميس إن الهجمات وقعت بين عامي 2011 و2018، وأن المنتج شارك في إنتاج العديد من الأغاني الشهيرة لبيونسيه وغيرها من النجوم.





وألقي القبض على المنتج صاحب الـ 41 عاما، يوم الأربعاء وتم احتجازه وتغريمه كفالة يعتقد أن قيمتها تساوي 6.3 مليون دولار، ولكنه نفى كل هذه الادعاءات.





وأضاف المدّعون أن معظم الحوادث المزعومة - مع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 31 في ذلك الوقت - وقعت في منزله، وفي حالة إثبات إدانته بهذه الجرائم فإنه سيواجه السجن لمدة 225 عامًا كحد أقصى خلف القضبان.





وعمل منتج ديترويت أيضًا مع جينيفر لوبيز ، ويز خليفة ، وفيوتشر وزميلة بيونسي السابقة في ديستني تشايلد كيلي رولاند.